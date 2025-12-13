VIDEO / Bayer Leverkusen s ‘hendikepom’ svladao Köln

Podijeli :

U posljednjem subotnjem dvoboju 14. kola Bundeslige nogometaši Bayera su očekivano osvojili tri domaća boda pobjedom 2-0 protiv Koelna.

Ovom se pobjedom Bayer vratio na četvrto mjesto ljestvice, a isti broj bodova ima i peti Hoffenheim.

Bayer je Koeln slomio tek u drugom poluvremenu. Prvi je gostujuću mrežu pogodio Terrier u 66. minuti, a samo šest minuta kasnije Andrich je povećao na 2-0 što je bio i konačan rezultat.

U odličnoj sezoni i dalje uživaju nogometaši Hoffenheima koji su ove subote na domaćem terenu pobijedili Hamburg s uvjerljivih 4-1. Nakon prvih 45 minuta Hoffenheim je imao vodstvo 2-0 nakon golova Promela u osmoj i Kabaka u 31. minuti. Na tome domaći sastav nije stao već je u nastavku zabio nova dva pogotka za uvjerljivo vodstvo. Strijelci su bili Lemperle u 65. i Asllani u 72. minuti. Gosti su do kraja tek ublažili poraz, a jedini je gol za Hamburg postigao Philippe u 82. minuti.

Andrej Kramarić je za Hoffenheim igrao do 67. minute, dok je za goste cijelu utakmicu odradio Luka Vušković.

Uvjerljiv je bio i Wolfsburg na gostujućem terenu u Moenchengladbachu gdje je pobijedio Borussiju 3-1. Utakmica je počela lijepom asistencijom hrvatskog nogometaša Lovre Majera za strijelca Wimmera. Nakon vodstva gostiju u četvrtoj minuti u 22. je Borussia (M) izjednačila i to zaslugama Koulierakisa koji je pogodio vlastitu mrežu.

Do odmora je već Wolfsburg pobjegao na dva gola prednosti. Prvo je Amoura u 30. zabio za 2-1, dok je Wimmer u 34. minuti postigao svoj drugi pogodak na ogledu za 3-1. U nastavku utakmice je strijelac bio i Majer, ali je njegov pogodak poništen. Wolfsburg je do kraja zadržao prednost i slavio, a Majer je za goste igrao do 83. minute.

Eintracht je s 1-0 pred svojim navijačima pobijedio Augsburg kojem su dva gola poništena nakon VAR provjera. Jedini strijelac za domaćina bio je Doan u 68. minuti, a hrvatski reprezentativan Kristijan Jakić odigrao je cijelu utakmicu za gostujući sastav.

U derbiju začelja St. Pauli je u Hamburgu pobijedio Heidenheim 2-1 iako je imao igrača manje od kraja prvog poluvremena. Oba pogotka za St. Pauli je postigao Kaars.

Nedjeljni parovi 14. kola su Freiburg – Borussia (D), Bayern – Mainz i Werder – Stuttgart.