VIDEO / Baturina potezima oduševio Talijane: ‘Fabregas idiote, stavi ga na teren’

Talijanski Como, pod vodstvom Cesca Fabregasa, ovog je ljeta potrošio čak 108 milijuna eura i doveo 13 novih igrača, čime je postao peti najrastrošniji klub Serie A iza Milana, Juventusa, Atalante i Napolija.

Nakon pobjede protiv Lazija (2:0) i poraza od Bologne, klub je na društvenim mrežama objavio snimke treninga, a najviše pažnje privukao je Martin Baturina. Hrvatski veznjak, koji je ljetos stigao iz Dinama, briljirao je asistencijom petom i pogotkom nakon sjajnog driblinga i lažnjaka.

Njegov nastup na treningu oduševio je navijače koji su zasuli video, ali i druge objave kluba željama da Baturina igra. “I onda je on na klupi, hmmm.”, “Za Boga miloga, dajte da igra”, “Prestanite pričati, dajte mu samo da igra i gledajte magiju”, “Fabregas idiote, stavi ga na teren”, samo su neki od komentara.

“Martin Baturina, hrvatski veznjak u dresu Coma 1907, vratio se s reprezentativnih obaveza i odmah ostavio dobar dojam na treningu sjajnim potezima i golovima, dok gradi formu uoči ponedjeljka i dvoboja s Genoom. Mladi hrvatski nogometaš zabio je svoj prvi pogodak za Como tijekom priprema na Como Cupu, čime je potvrdio svoj stalni napredak”, napisao je talijanski klub uz objavu.

Iako je odradio solidne pripreme, Martin Baturina nije zaigrao u prvom kolu protiv Lazija, a debi u Serie A upisao je protiv Bologne, ušavši u 81. minuti bez većeg učinka.

Ranije je debitirao u Coppa Italiji protiv Südtirola i odigrao dobru utakmicu, no u prvenstvu će očito trebati vremena da se nametne Fàbregasu.

Podsjetimo, Baturina je ovog ljeta stigao u Como iz Dinama za 17 milijuna eura, a s bonusima transfer može doseći 22 milijuna.

