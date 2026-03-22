VIDEO / Barcelona slavila protiv madridskog kluba i pobjegla Realu na +7

U 29. kolu španjolske La Lige Barcelona je na Camp Nouu ugostila klub iz predgrađa Madrida Rayo Vallecano. Katalonska momčad je nakon visoke pobjede od 7:2 u Ligi prvaka upisala i pobjedu u ligi, ovaj put s 1:0.

Pogodaka na Camp Nouu nije bilo sve do 24. minute kada je nakon ubačaja Joaa Cancela najviše skočio Ronald Araujo. Urugvajac koji je osporavan ove godine tada je pogodio za vodstvo Barcelone u ranom nedjeljnom terminu.

Do poluvremena nije bilo golova te je Barcelona na predah otišla s vodstvom od 1:0. Do kraja susreta nije bilo golova i momčad Hansija Flicka slavila je s minimalnih 1:0 protiv ekipe koja se bori za ostanak u La Ligi, ali i momčadi koja je izborila plasman u četvrtfinale Konferencijske lige.

Katalonci su ovom pobjedom privremeno pobjegli Real Madridu na udaljenost od sedam bodova. Ipak, Madriđani imaju i utakmicu manje koju će nadoknaditi već večeras u velikom madridskom derbiju s Atleticom.