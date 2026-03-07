VIDEO / Barcelona pogotkom Yamala ponovno pobjegla Realu na četiri boda

Podijeli :

Nogometaši Barcelone preživjeli su zahtjevno gostovanje kod Athletic Bilbaa, koji u posljednje vrijeme igra u jako dobroj formi. Golom Laminea Yamala u 68. minuti Katalonci su pobijedili 1:0 i ponovno pobjegli drugoplasiranom Real Madridu na četiri boda. Do kraja prvenstva ostalo je 11 kola. Barceloni je ovo bila šesta uzastopna pobjeda u međusobnim susretima s Bilbaom, uz gol-razliku 17:1 u tom razdoblju, dok je Yamal upisao 14. ligaški pogodak sezone.