VIDEO / Barcelona na Raphinhin pogon svladala Budimirovu Osasunu i pobjegla Realu na +7

U 16. kolu španjolske La Lige Barcelona je na Camp Nouu svladala Osasunu Ante Budimira s 2:0. Ključan u pobjedi bio je Brazilac Raphinha koji je zabio dva pogotka.

U 23. minuti Barcelona je prvi put zatresla mrežu Osasune, ali tad su Raphinha i Lamine Yamal napravili bizarno zaleđe koje je spasilo gostujuću ekipu.

Držala se Osasuna sve do 70. minute kada je Raphinha ipak uspio matirati Sergija Herreru udarcem izvana. Španjolski vratar nije imao sreće ni 16 minuta kasnije kada je lopta nakon odbijanca došla do Brazilca koji sigurno zabija za 2:0.

Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Barcelona je upisala pobjedu od 2:0. Tako su privremeno pobjegli Real Madridu na +7, ali Madriđani imaju i utakmicu manje. Real će tu utakmicu manje nadoknaditi u nedjelju protiv Alavesa.

Ante Budimir igrao je do 64. minute.