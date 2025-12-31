VIDEO / Bakrar je napravio sve da dođe do prvijenca za Alžir, a onda je promašio nemoguće

Međunarodni nogomet 31. pro 202518:06 > 18:17 0 komentara

Alžir protiv Ekvatorijalne Gvineje na poluvremenu vodi s 3:0. Na samom kraju mogli su zabiti i četvrti pogodak, ali je nevjerojatan promašaj upisao Dinamov Mounsef Bakrar. Izborio se sjajno za udarac s pet metara, ali je od svega pogodio samo protivničkog vratara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Međunarodni nogomet