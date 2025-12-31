VIDEO / Bakrar je napravio sve da dođe do prvijenca za Alžir, a onda je promašio nemoguće

Podijeli :

Alžir protiv Ekvatorijalne Gvineje na poluvremenu vodi s 3:0. Na samom kraju mogli su zabiti i četvrti pogodak, ali je nevjerojatan promašaj upisao Dinamov Mounsef Bakrar. Izborio se sjajno za udarac s pet metara, ali je od svega pogodio samo protivničkog vratara.