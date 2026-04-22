VIDEO / Bajka u Sloveniji: Drugoligaš izbacio momčad posuđenog hajdukovca i plasirao se u finale Kupa

Pogodak vrijedan finala postigao je Crnogorac Nikola Jovičević u 87. minuti, čime je izbacio momčad u kojoj je nastupio i posuđeni igrač Hajduka Mihael Žaper, inače šeste momčadi slovenskog prvenstva.

Klub iz Grosuplja, gradića od oko 7 i pol tisuća stanovnika, tako je nastavio niz iznenađenja u Kupu. U šesnaestini finala svladali su na domaćem terenu s 2:1 Maribor, u osmini finala istim rezultatom bili su bolji od drugoligaša Bistrice, a potom su u četvrtfinalu izbacili i Olimpiju s 1:0.

Sada ih čeka finale u Celju, uz veliku podršku navijača, a protivnik će biti Bravo ili Aluminij. Taj polufinalni susret igra se u četvrtak od 18:30, uz prijenos na Sport Klubu 8.

Potvrda sjajne sezone Brinja mogao bi biti i plasman u elitni rang, jer su trenutno drugi u 2. SNL, s tri boda manje od vodeće Nafte. Prvak ide izravno u prvu ligu, dok drugoplasirani igra dodatne kvalifikacije s pretposljednjom momčadi elite.