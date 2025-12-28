VIDEO / Autogol Vlašićeva suigrača odlučio meč u Casablanci, Sudan slavi

Podijeli :

Tijesan i neizvjestan ogled Ekvatorijalne Gvineje i Sudana u drugom kolu skupine E Afričkog kupa nacija odlučio je autogol Saula Coca u 74. minuti. Tim je golom Sudan u Casablanci slavio 1:0 i došao do prve pobjede nakon što je ranije izgubio od Alžira 3:0. Coco je branič Torina u kojem igra i hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

