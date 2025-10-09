VIDEO / Austrija s čak 10 golova rastužila San Marino, Arnautović četiri puta tresao mrežu

Podijeli :

Nogometaši Austrije demonstrirala su moć protiv nedoraslog San Marina u 7. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Austrijanci, koji su vodeći u skupini H slavili su s visokih 10:0. Pitanje pobjednika bilo je riješeno već nakon prvog poluvremena kada su dominantni Austrijanci vodili sa 6:0, a nisu prikočili u nastavku te postigli još četiri pogotka. Prvo ime Austrije bio je napadač Crvene zvezde, Marko Arnautović koji je u čak četiri navrata tresao mrežu San Marina.

