VIDEO / Augsburg došao do važne pobjede u okršaju Hrvata u Bundesligi

Podijeli :

Nogometaši Augsburga svladali su Wolfsburg u 6. kolu Bundeslige. Bila je to izuzetno važna pobjeda za domaće koji su se drugim ovosezonskim slavljem odmaknuli od zone ispadanja te trenutno zauzimaju 13. mjesto Bundeslige. Golove za Augsburg postizali su Banks, Komur, Fellhauer, dok je počasni pogodak za Vukove postigao je Adam Daghim. Bio je to sudar Hrvata, Jakića i Labrovića na strani domaćih te Majera kod Wolfsburga. Jakić je odigrao cijeli susret, Majer je ušao u 78. minuti, dok je Labrović ponovno odgledao utakmicu s klupe.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.