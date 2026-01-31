VIDEO / Augsburg bez ozlijeđenog Jakića upisao pobjedu u Bundesligi

Podijeli :

U 20. kolu njemačke Bundeslige Augsburg dvojice Hrvata - Nediljka Labrovića i Kristijana Jakića - ugostio je St. Pauli. Iako su gosti poveli golom Luksemburžanina Danela Sinanija u 32. minuti, Augsburg je preokrenuo susret. U 41. minuti Michael Gregoritsch pogodio za izjednačenje, a 31-godišnji Nijemac je onda u 59. pogodio za potpuni preokret domaće momčadi. Augsburg je tako slavio s 2:1 te su skočili na 12. mjesto Bundeslige dok je St. Pauli u problemima jer su na 17. mjestu, u zoni ispadanja. U ovom susretu Labrović je ostao na klupi dok je Jakić bio izvand kadra zbog bizarne ozljede prije dva tjedna. Tada se hrvatski reprezentativac ozlijedio na stepenicama svog stadiona.

