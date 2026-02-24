VIDEO / Atletico poveo protiv Lekinog Bruggea nakon velike pogreške bivšeg vratara Liverpoola

Podijeli :

Danas su na rasporedu četiri uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka koje će dati posljednja četiri sudionika osmine finala. Program je od 18:45 na madridskoj Wandi Metropolitano otvorio dvoboj Atletico Madrida i Club Bruggea, koji vodi hrvatski trener Ivan Leko. Prvi susret u Belgiji završio je 3:3, pa je uoči uzvrata u Madridu sve ostalo potpuno otvoreno.

Iako je Lekina momčad imala veliku priliku u 18. minuti za vodstvo, do njega je stigao Atletico pet minuta kasnije. Jan Oblak ispucao je loptu na Alexandera Sorlotha koji je pucao s ruba kaznenog prostora, a na udarac je loše reagirao bivši vratar Liverpoola Simon Mignolet i tako je na semaforu od 23. minute stajalo 1:0.

