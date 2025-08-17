VIDEO / Athletic Bilbao bolji od Seville u ludoj utakmici, pogledajte golove

Podijeli :

Nogometaši Athletica svladali su Sevillu s 3-2 u nedjeljnom dvoboju prvog kola španjolske La Lige odigranom u Bilbau.

Nico Williams je bio najbolji igrač utakmice i sudjelovao je u sva tri pogotka domaće momčadi. Prvo je izborio, a onda i realizirao kazneni udarac za vodstvo Athletica u 36. minuti. Nakon njegovog prodora i ubačaja Maroan Sannadi je u 43. minuti udvostručio prednost domaće momčadi.

Sevilla se vratila u drugom dijelu golovima Dodija Lukebakija (60) i Luciena Agoumea (72), ali je Nico Williams u 81. minuti pripremio još jednu priliku, koju je u pobjednički pogodak pretvorio Robert Navarro.

U prvom dvoboju nedjeljnog programa Getafe je s 2-0 pobijedio na gostovanju kod Celte Vigo golovima Adriana Lisa (47) i Chrisantusa Uchea (72).