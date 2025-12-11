VIDEO / Aston Villa rastužila Rogera Federera

Europa League 11. pro 202522:59 0 komentara
Sport Klub

Aston Villa je u 6. kolu Europa lige u gostima pobijedila Basel 2:1 i tako rastužila navijače domaćih, među njima i slavnog tenisača Rogera Federera koji je pratio utakmicu s tribina. Englezima su pobjedu donijelu Guessand (12.) i Tielemans (53.).

