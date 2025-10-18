VIDEO / Arsenal se pobjedom u gradskom derbiju vratio na vrh Premier lige!

Podijeli :

Belgijski ofenzivac osigurao je Topnicima vrijedna tri boda.

Nogometaši Arsenala vratili su se na vrh ljestvice engleskog prvenstva minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Fulhama u zadnjoj utakmici subotnjeg programa 8. kola.

Jedini gol na utakmici postigao je Trossard koji je u 58. minuti uspio ugurati loptu u mrežu iz gužve nastale nakon udarca iz kuta.

Vodeći Arsenal sada ima 19 bodova, tri više od drugog Manchester Cityja, koji je ranije u subotu svladao Everton sa 2-0. Fulham je 14. s osam bodova.