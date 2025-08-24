VIDEO / Arsenal ‘petardom’ počastio Leeds, Gyokeres dvostruki strijelac

Podijeli :

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je kao domaćin pregazio Leeds United s 5-0.

Dva pogotka iz gužvi nakon kornera zabio je bek Timber (34, 56), dvostruki strijelac bio je i novodošli napadač Gyokeres (48, 90+5-11m), a jednom se u strijelce upisao i Saka (45+1).

Arsenal je ovom pobjedom preuzeo čelo ljestvice sa šest bodova, koliko ima i drugi Tottenham Hotspur koji je ranije u subotu kao gost svladao Manchester City s 2-0, dok je Leeds ostao na tri boda.

