VIDEO / Arsenal je ponovno lider Premier lige

Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri, no Arsenal je preuzeo inicijativu i do prednosti stigao iz jedanaesterca koji je izborio Declan Rice, a realizirao Viktor Gyökeres.

Iako pobjeda nije bila pretjerano atraktivna, Arsenal je protiv neugodnog Evertona učinio dovoljno za tri boda.

Tim slavljem momčad Mikela Artete izbila je na vrh ljestvice s dva boda prednosti ispred Manchester Cityja.