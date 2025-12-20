VIDEO / Arsenal je ponovno lider Premier lige

Nogomet 20. pro 202523:15 0 komentara

Everton i Arsenal odmjerili su snage u 17. kolu Premier lige, a Topnici su slavili minimalnih 1:0.

Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri, no Arsenal je preuzeo inicijativu i do prednosti stigao iz jedanaesterca koji je izborio Declan Rice, a realizirao Viktor Gyökeres.

Iako pobjeda nije bila pretjerano atraktivna, Arsenal je protiv neugodnog Evertona učinio dovoljno za tri boda.

Tim slavljem momčad Mikela Artete izbila je na vrh ljestvice s dva boda prednosti ispred Manchester Cityja.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet