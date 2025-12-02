VIDEO / Argentinski stoper škaricama donio bod Tottenhamu u 95., Grealish zabio za pobjedu Evertona

Everton je pogotkom Jacka Grealisha u 78. minuti, nakon asistencije Argentinca Carlosa Alcaraza, slavio i skočio na 9. mjesto s 21 bodom, dok je Bournemouth ostao 14. s 19 bodova.

U Newcastleu je domaćin dočekao Tottenham, a utakmica je završila 2:2. Dugo je rezultat bio 0:0, sve do 71. minute kada je Bruno Guimaraes doveo domaćine u vodstvo, a onda je Argentinski stoper Cristian Romero glavom izjednačio u 78. minuti.

U 86. minuti Anthony Gordon realizirao je penal za novo vodstvo Newcastlea, no Tottenham se spasio u samoj završnici, kada je Romero škaricama pogodio za konačnih 2:2.

Nakon 14 kola obje momčadi imaju po 19 bodova; Tottenham je 11., a Newcastle 13. mjesto, zbog nešto lošije gol-razlike.