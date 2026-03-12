VIDEO / Argentinac šokirao Rujevicu pa promašio tri top prilike, pogledajte kako se Rijeka izvukla debakla na samom startu

Joaquin Panichelli šokirao je Rujevicu u drugoj minuti. Nakon toga je u do 15. minute imao čak tri sjajne šanse za povećati prednost Strasbourgha. Pucao je u gredu, promašio cijeli gol pa i pucao u Zlomislića. Morao je tu Argentinac bolje... Nevjerojatni promašaji
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!