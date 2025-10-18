VIDEO / Araujo u samoj završnici zabio za veliku pobjedu Barcelone nad Gironom

Podijeli :

Nogometaši Barcelone "iščupali" su tri boda pobijedivši na Olimpijskom stadionu Gironu s 2-1, a pobjednički pogodak je postigao Ronald Araujo u trećoj minuti sučevog dodatka.

Barcelona je u 13. minuti povela spretnim golom Pedrija u 13. minuti. Gosti su izjednačili u 20. minuti sjajnim golom Axela Witsela, koji je “škaricama” s 14 metara pogodio mrežu. Girona je u nastavku dvoboja u nekoliko navrata bila vrlo blizu i drugom pogotku, ali do njega nisu došli.

VIDEO / Pogledajte kako je Livakovićev suigrač škaricama šokirao Barcelonu

Kad se činilo da će Barcelona još jednom izgubiti dragocjene bodove u borbi za naslov prvaka, u trećoj minuti sučevog dodatka pobjedu joj je donio Ronald Araujo, pogotkom na asistenciju Frenkieja de Jonga.

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković opet je ostao na klupi za pričuve Girone, a prvi izbor trenera Michela, Argentinac Paulo Gazzaniga, bio je nemoćan kod oba Barcelonina pogotka.

Barcelona je pobjedom privremeno preuzela vodeću poziciju na ljestvici s 22 boda, jednim više od Real Madrida koji će u nedjelju u 9. kolu gostovati kod Getafea. Girona je sa samo šest bodova na predzadnjem, 19. mjestu.

U prvom subotnjem dvoboju Mallorca je preokretom došla do pobjede 3-1 na gostovanju kod Seville. Ruben Vargas je u 16. minuti postigao vodeći pogodak za Sevillu, a u drugom poluvremenu su gosti preokretom došli do pobjede postigavši tri pogotka u razdoblju od samo deset minuta. Izjednačio je Vedat Muriqi u 67. minuti, a onda je džoker s klupe Mateo Joseph, posuđeni 21-godišnji napadač iz Leeds Uniteda, postigao dva gola, u 72. i 77. minuti, te Mallorci donio tek drugu ovosezonsku pobjedu, prvu na gostujućem terenu.

Mallorca se priključila skupini klubova s osam bodova i privremeno skočila na 15. mjesto. Sevilla je u grupi klubova s 13 bodova, a trenutačno zauzima sedmu poziciju.