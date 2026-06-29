VIDEO / Amerikanci pred okršaj s BiH: ‘Nadamo se pobjedi, ali s Bosnom nema šale’

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Uoči utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, američki navijači uglavnom vjeruju u pobjedu domaće reprezentacije, ali istovremeno priznaju da BiH nije protivnik kojeg treba podcijeniti. U anketi provedenoj pred susret, govorili su o prednosti domaćeg terena, podršci s tribina, kvaliteti američke momčadi, ali i o atmosferi koju stvaraju bh. navijači diljem SAD-a.

Većina anketiranih američkih navijača očekuje da njihova reprezentacija prođe dalje i dođe do pobjede, iako pojedini naglašavaju da im je najvažnije da utakmica bude dobra.

“Nadamo se da će SAD proći dalje, ali, mislim, na kraju krajeva, samo dobra utakmica. Tako da ćemo vidjeti“, kaže jedan od sugovornika.

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Na pitanje podržava li SAD, druga sugovornica odgovara:

“Da. Zaista se nadamo da će SAD pobijediti“, kaže ona.

Na dodatno pitanje s koliko golova, odgovara:

“Nadamo se s jednim ili dva“, dodaje sugovornik.

Ipak, u anketi se mogla čuti i određena doza opreza kada je riječ o kvaliteti američke selekcije.

“Mislim, SAD nisu poznate po sjajnoj nogometnoj momčadi, ali nadamo se da će pobijediti zbog prednosti domaćeg terena“, kaže jedan od anketiranih navijača.

Drugi kratko poručuje:

“Mislim da će SAD odnijeti pobjedu“, ističe sugovornik.

Američki navijači vjeruju da bi utakmica na Levi’s Stadiumu, odnosno u Bay Area okruženju, mogla biti prednost za domaću reprezentaciju, ponajviše zbog publike.

“To je dobra poanta. San Francisco će biti kao prednost domaćeg terena za SAD, ali s Bosnom nema šale. Bosna je upravo, čini mi se, izbacila Italiju. Tako da mislim da su došli igrati. I ja sam veliki navijač SAD-a, ali mislim da će to sveukupno biti dobra utakmica. I mislim, očito je da će vjerojatno biti malo prednosti, ali mislim da će Bosna biti prilično dobar konkurent“, kaže jedan američki navijač.

Sličan ton ima i njegova partnerica.

“Da. Da. Mislim da će biti zaista dobra utakmica. Moglo bi otići na bilo koju stranu“, smatra ona.

Iako su pojedini uvjereni da će SAD slaviti, dio američkih navijača jasno poručuje da Bosna i Hercegovina ima kvalitetu i potencijal da zakomplicira utakmicu.

“SAD su bile zaista impresivne do sada. Bosna je bila ok. Što mislite, tko će pobijediti? Ja sam samo obični nogometni navijač, ali morate navijati za državu, zar ne? SAD, mislim da će oni to uzeti“, kaže jedan od sugovornika.

Ali već u sljedećem odgovoru čuje se i drugačiji kut, onaj koji simpatije daje autsajderu.

“Mislim da definitivno ima mnogo ljudi koji će navijati za SAD, ali uvijek postoji priča o autsajderu. A ja navijam za Bosnu jer volim priču o autsajderu“, kaže jedan američki navijač.

Američki sugovornici upoznati su i s atmosferom koju stvaraju navijači Bosne i Hercegovine u gradovima diljem SAD-a gdje igra reprezentacija BiH. Neki od njih otvoreno priznaju da ih ta energija impresionira.

Na pitanje jesu li čuli za bosanske navijače i atmosferu koju stvaraju, jedan odgovara:

“Da, uživaju u tome. Atmosfera, nevjerojatna je“, kaže sugovornik.

Posebno se izdvojila procjena da bi veliki broj bh. navijača na stadionu mogao utjecati i na samu utakmicu.

“Kažu da oko 20.000 ili 25.000 Bosanaca dolazi u San Francisco na stadion. Ostatak će biti navijači SAD-a. Hoće li to imati utjecaja na ishod, što mislite?“

Na to jedan od anketiranih odgovara:

“Osjećam da, sve dok ima ljudi koji podržavaju Bosnu i igrači vide da oni dolaze, imat će dodatni motiv da naprave korak više kako bi pobijedili SAD, tako da navijam za Bosnu“, ističe sugovornik.