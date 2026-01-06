VIDEO / Alžir golčinom u 119. preko DR Konga izborio četvrtfinale Afričkog kupa nacija! Ozljeda Bennacera

Podijeli :

Nogometna reprezentacija Alžira izborila je plasman u četvrtfinale Afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku, nakon što je u Rabatu nakon produžetaka pobijedila DR Kongo s 1-0.

Pogodak odluke zabio je Adil Boulbina u 119. minuti.

Alžir je posljednji put izborio četvrtfinale afričkog prvenstva 2019. kada je i osvojio svoj drugi kontinentalni naslov nakon premijerne titule osvojene 1990.

Nakon što nisu uspjeli pobijediti niti u jednoj utakmici u skupini u zadnja dva afrička prvenstva (2021, 2023), Alžirci su ovoga puta projurili kroz skupinu. Momčad Vladimira Petkovića je uz Nigeriju jedina ekipa koja je kroz skupinu prošla s tri pobjede, postigavši sedam i primivši samo jedan gol. S druge strane polufinalist posljednjeg Kupa nacija, DR Kongo u skupini je ostvario dvije pobjede i remi iz 5-1 razliku pogodaka.

Nakon prvog dijela bez pravih prilika, u nastavku se igralo otvorenije, ali unutar 90 minuta nije bilo golova. Alžir je najbliže vodstvu bio u 78. minuti kada je s lijeve strane pucao Anis Hadj Moussa, ali je Lionel Mpasi-Nzau bio spreman. DR Kongo je mogao do pobjede u 90. minuti kada je Fiston Mayele pucao glavom, ali pored gola.

Pitanje pobjednika na koncu je razriješeno u posljednjim trenucima produžetka i to jednim od najljepših golova ovog prvenstva. Ramiz Zerrouki je odličnom loptom uposlio Boulbina koji je pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši gornji desni kut suparničkog gola.

Za Alžir je nastupio veznjak zagrebačkog Dinama Ismael Bennacer, koji se početkom drugog poluvremena ozlijedio. Alžirac se uhvatio za zadnju ložu te nije mogao nastaviti susret. Loše su to vijesti za Alžir, ali i za Dinamo. Bennacer je u Dinamo stigao u rujnu iz Milana na posudbu do kraja sezone. Drugi Dinamov Alžirac na afričkom prvenstvu, Monsef Bakrar nije nastupio.

Alžir će u četvrtfinalu igrati protiv Nigerije koja je u ponedjeljak pobijedila Mozambik s 4-0. Poznata su još dva četvrtfinalna para, snage će odmjeriti Mali i Senegal, te domaćin Maroko i Kamerun.

Egipat čeka pobjednika večerašnjeg ogleda između Obale Bjelokosti i Burkine Faso.

