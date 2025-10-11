VIDEO / Albanija u sučevoj nadoknadi šokirala Srbiju

Podijeli :

Oprezno prvo poluvrijeme gledali smo u susretu Srbije i Albanije u Leskovcu. Unatoč oprezu Srbija je imala nekoliko prilika, ali nisu ih realizirali te ih je to kaznilo na kraju, točnije u 46. minuti prvog poluvremena. Albanija je dobila prekid, a najbolje se tada snašao bivši igrač Barcelone Rey Manaj. Sjajno se napadač Al Sharjaha snašao i volejem je matirao Srbiju za vodstvo na poluvremenu.

