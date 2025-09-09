VIDEO / Albanija svladala Latviju i preskočila Srbiju na tablici

Važna pobjeda za Albaniju.
Nogometaši Albanije upisali su pobjedu na domaćem terenu protiv Latvije u susretu 5. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Albanci su došli do minimalne, ali vrijedne pobjede golom Asllanija iz jedanaesterca u 25. minuti.
Ovom pobjedom Albanija je preskočila Srbiju i s osam osvojenih bodova zasjela na drugo mjesto u skupini.
Vodeća je još uvijek Engleska koja nakon uvjerljive pobjede protiv Srbije u Beogradu i dalje ima stopostotan učinak nakon pet odigranih utakmica.
Englezi su praktički sigurni na vodećoj poziciji, a prema svemu sudeći, vodit će se velika bitka između Albanije i Srbije za drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije. Situacija u skupini K, bit će puno jasnija nakon 11. listopada kad će Srbija ugostiti Albaniju u direktnom srazu za drugo mjesto.
