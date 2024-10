VIDEO / Al Nassr se dugo mučio u potrazi za golom, a onda je Brozović ubacio na Ronalda

Podijeli :

Nogometaši Al Nassra porazili su iranski Esteghlal s minimalnih 0:1 u trećem kolu AFC Elitne lige prvaka. Iako je momčad iz Rijada bila favorizirana ulaskom u ovaj susret, mučili su se kroz gotovo cijelu utakmicu tražeći pogodak, a domaćin je uspješno čuvao početni rezultat, sve do 80. minute. Tada je uslijedio udarac iz kuta za Al Nassr koji je izveo donedavni hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović, a ubačajem je sjajno pronašao Cristiana Ronalda koji je glavom pucao pod samu gredu. Golman Esteghlala je taj pokušaj sjajno obranio, no lopta se odbila do Aymerica Laportea koji je postigao gol vrijedan tri boda. Al Nassr sada ima sedam bodova iz uvodna tri kola.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.