VIDEO / Ajaxovi navijači bakljadom odali počast preminulom navijaču pa skoro zapalili cijeli stadion

U subotu poslijepodne odigrana je utakmica 11. kola nizozemske Eredivisie. Na Johan Cruijff Areni Ajax je ugosti Heerenven s kojim su remizirali 1:1. No, neće se s te utakmice pamtiti rezultat već prekid koji su uzrokovali navijači Ajaxa dok su odavali počast prerano preminulom navijaču.

Riječ je o Patricku “Paddyju” Overeemu, koji je preminuo prošlog tjedna. Bio je veliki navijač Ajaxa te je preminuo u brodskoj nesreći sa samo 30 godina. Baš iz tog razloga je susret prekinut velikom bakljadom u 30. minuti susreti.

Prekid je trajao petnaestak minuta. Nakon što se nastavio susret Ajax je poveo pogotkom Mike Godtsa u 38. minuti, ali Heerenven je u 68. golom Vaclava Sejka došao do izjednačenja. Taj rezultat je ostao na semaforu do samog kraja te su se obje ekipe morale zadovoljiti s bodom.

Kod Ajaxa u igru nije ulazio Josip Šutalo.

