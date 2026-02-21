VIDEO / A da ga presele u napad? Maglica novim golom vratio Darmstadt na vrh Cvajte!

Podijeli :

Hrvatski stoper Matej Maglica drugu utakmicu u nizu bio je strijelac za Darmstadt.

Nakon što je u prošlom kolu Maglica (27) zabio oba gola u remiju s Eintrachtom iz Braunschweiga (2:2), sada je zabio gol za pobjedu 2:1 protiv Fortune Düsseldorf.

VEZANA VIJEST VIDEO / Hrvatski branič apsolutni heroj lidera ‘Cvajte’, s dva gola vratio je momčad ‘iz mrtvih’ za važan bod!

Maglica je gol odluke postigao u 89. minuti čime je njegov klub barem nakratko preuzeo vodeće mjesto 2. Bundeslige s 45 bodova. Bod manje ima Elversberg koji je također slavio u ovom kolu, a treći je s 43 boda Schalke koji tek mora odigrati svoj susret ovog kola.

Maglici, rođenom u Slavonskom Brodu, to je bio peti pogodak ove sezone u 2. Bundesligi. U Darmstadtu igra treću sezonu, a prije toga bio je član St. Gallena, Stuttgarta i Göppingena.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.