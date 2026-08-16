VIDEO / 19-godišnjak zabio golčinu za novog prvoligaša pa se rasplakao od sreće

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Racing Santander, klub iz glavnog grada pokrajine Kantabrija, vratio se u La Ligu nakon 14 godina čekanja. To su napravili osvajanjem La Lige dva gdje su završili s pet bodova više od drugog Deportiva iz La Corune. Sada su, u nedjelju 16. kolovoza, odigrali svoj prvi susret nove sezone Primere gdje su dočekali Villarreal. Unatoč tome što su bili autsajderi, u 21. minuti su iz penala poveli golom Andresa Martina. Taj pogodak su navijači proslavili mahanjem šalova, a 13 minuta kasnije uslijedila je i zanimljiva proslava igrača. Naime, s dvadesetak metara je 19-godišnji Sergio Martinez savršenim udarcem zabio za 2:0 Racinga, a kako mu je to bio prvi ligaški gol u dresu svog kluba, svladale su ga emocije te je u suzama proslavio pogodak. Nažalost po njega i njegovu momčad, Villarreal se golovima Nicolasa Pepea i Papea Gueyea do poluvremena vratio na 2:2.

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