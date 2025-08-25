VIDEO / 16-godišnjak u 100. minuti pogotkom u debiju donio pobjedu Liverpoolu kod Newcastlea

Podijeli :

U drugom kolu Premier lige Liverpool je slavio kod Newcastlea 3:2 u dramatičnoj završnici. Gosti su poveli u 35. minuti preko Ryana Gravenbercha, a odmah na startu nastavka prednost je povećao Hugo Ekitike. Domaćin je već krajem prvog dijela ostao s igračem manje nakon crvenog kartona Anthonyja Gordona, no uspio se vratiti – Bruno Guimarães u 57. i William Osula u 88. minuti donijeli su izjednačenje. Ipak, u 100. minuti debitant Rio Ngumoha, 16-godišnjak kojem je ovo bio premijerni nastup u Premier ligi, zabio je gol za pobjedu Liverpoola.

