Victor Sanchez ima novi posao

Riječ je o klubu koji nikada nije osvojio trofej u najvišem rangu, a u svojoj povijesti ima sedam naslova u drugoj ligi UAE-a. Prošlu sezonu završili su na 11. mjestu s 24 boda iz 26 utakmica, samo tri iznad zone ispadanja.

Zanimljivo je da klub ima dugu tradiciju angažiranja hrvatskih trenera, među kojima su Miloš Hrstić, Rodion Gačanin, Dragan Talajić i Goran Miščević, dok su za njega igrali i hrvatski nogometaši poput Dragana Skočića i Antonija Peroševića.