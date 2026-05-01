Veznjak Reala treneru poručio da mu se ne obraća: Sukob je to koji mu se neće oprostiti, odlazi iz kluba

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Vezni igrač Real Madrida Dani Ceballos napušta klub nakon ozbiljnog sukoba s trenerom Álvarom Arbeloom, zbog čega je njihova suradnja postala neodrživa. Prema dostupnim informacijama, odnosi između njih dvojice potpuno su narušeni, a Ceballos se već oprostio od dijela suigrača.

Prema navodima, ključni incident dogodio se na sastanku u trening-centru Valdebebas prošlog četvrtka, koji je sam Ceballos zatražio. Nakon razgovora s trenerom, veznjak je suigračima prenio da je tražio da ga se izostavi iz momčadi te da više ne računa na nastupe. Navodno je pritom rekao i da ne želi daljnju komunikaciju s Arbeloom te je zamolio da ga se više ne kontaktira. Dodao je da ne želi da njegova situacija utječe na ostatak ekipe, kojoj je izrazio poštovanje.

Napetosti između Ceballosa i Arbeloe traju već neko vrijeme, a ovo nije bio njihov prvi nesporazum. Od povratka nakon ozljede početkom travnja, Ceballos nije upisao nijednu minutu, a posljednji nastup zabilježio je u veljači protiv Osasune, kada je njegova pogreška pridonijela porazu 2:1. Nakon toga potpuno je ispao iz planova za sastav.

Klub je u cijeloj situaciji stao na stranu trenera i službeno naveo da je izostavljanje igrača iz momčadi isključivo „tehničke prirode”. U klubu smatraju da je Ceballos svjesno pogoršao odnose kako bi ubrzao odlazak, dok igrač vjeruje da je situacija postala neizdrživa i da je rastanak jedino rješenje.

Iako ima ugovor s Real Madridom do 2027. godine, Ceballos je navodno već odlučio napustiti klub. Njegov odlazak mogao bi rasteretiti klupski budžet za plaće i otvoriti prostor za nova pojačanja ili razvoj mladih igrača. Kao najizglednija opcija spominje se povratak u Betis, klub u kojem je igrao od 2014. do 2017. godine, no konačan transfer ovisit će o financijskim uvjetima, a interes bi mogli pokazati i drugi klubovi iz Španjolske i Europe.