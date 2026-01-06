Veznjak odlazi iz Dinama u milijunskom transferu?

Dinamo je započeo pripreme za nastavak sezone i objavio popis od 33 igrača koji putuju u Čatež.
Modre 15. siječnja čeka prijateljska utakmica protiv Hartberga, a tjedan kasnije i prva službena utakmica u 2026. godini, protiv rumunjskog FCSB-a u Europskoj ligi.
Zimski prijelazni rok trebao bi biti mirniji, no mogući su pojedini izlazni transferi, među kojima je i onaj Marka Solde. Za 22-godišnjeg veznjaka stigla je ponuda češke Sigme Olomouc vrijedna oko 1.5 milijuna eura, a pregovara se o bonusima koji bi povećali ukupni iznos transfera, prenosi Index.
Soldo je u prvenstvu upisao pet nastupa uz gol i asistenciju, dok je u Europskoj ligi odigrao cijelu utakmicu protiv Betisa te ušao u igru protiv Maccabija u 89. minuti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!