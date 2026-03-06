Veznjak Hajduka objavio motivacijsku poruku uoči derbija s Dinamom

S obzirom da Rijeka zaostaje, Dinamo i Hajduk ostaju jedini kandidati za naslov u preostalih 12 kola. Pobjeda Hajduka u derbiju značajno bi smanjila prednost Dinama, remi bi održao prednost gostiju, dok bi pobjeda Dinama dodatno približila naslov prvaka lideru.

Kovačević u problemima: Evo tko bi mogao propustiti derbi na Poljudu Hajduk sigurno drži drugo mjesto u prvenstvu, ali Europska liga nije mu sigurna zbog ove situacije

Hugo Guillamón (26) veznjak Hajduka, ove sezone odigrao je 15 utakmica, od toga 10 kao starter, a posljednja tri mjeseca je redovan član prve postave. Za bivši klub Valenciju je skupio 146 nastupa, a Transfermarkt mu procjenjuje vrijednost na 2 milijuna eura.

Nakon šokantnog ispadanja iz Kupa kod Rijeke, kada je Hajduk u sudačkoj nadoknadi poveo 2:1, ali primio dva gola i izgubio 2:3, Guillamón je na Instagramu poručio: “Nakon pada treba ustati. Nova bitka u nedjelju.”