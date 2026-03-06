Veznjak Hajduka objavio motivacijsku poruku uoči derbija s Dinamom

Hajduk u nedjelju od 15 sati dočekuje Dinamo u ključnom derbiju 25. kola SuperSport HNL-a i sezone. Nakon što je Hajduk u prošlom kolu u Varaždinu odnio samo bod (1:1), a Dinamo kod kuće pobijedio Goricu 4:2, prednost Zagrepčana na vrhu povećana je na sedam bodova.
S obzirom da Rijeka zaostaje, Dinamo i Hajduk ostaju jedini kandidati za naslov u preostalih 12 kola. Pobjeda Hajduka u derbiju značajno bi smanjila prednost Dinama, remi bi održao prednost gostiju, dok bi pobjeda Dinama dodatno približila naslov prvaka lideru.
Hugo Guillamón (26) veznjak Hajduka, ove sezone odigrao je 15 utakmica, od toga 10 kao starter, a posljednja tri mjeseca je redovan član prve postave. Za bivši klub Valenciju je skupio 146 nastupa, a Transfermarkt mu procjenjuje vrijednost na 2 milijuna eura.
Nakon šokantnog ispadanja iz Kupa kod Rijeke, kada je Hajduk u sudačkoj nadoknadi poveo 2:1, ali primio dva gola i izgubio 2:3, Guillamón je na Instagramu poručio: “Nakon pada treba ustati. Nova bitka u nedjelju.”
