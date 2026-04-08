Veliko priznanje za Jakirovića, nominiran je za trenera godine

xAndyxThomasx FIL-23066-0001 via Guliver Image

Bivši trener Sergej Jakirović, koji je vodio Goricu, Rijeku i Dinamo , napravio je veliki posao u Engleskoj te se našao među kandidatima za najboljeg trenera sezone u EFL Championshipu za 2025./26.

Na klupi Hull Cityja preporodio je momčad i ušao u uži izbor zajedno s Frankom Lampardom (Coventry City), Alex Neilom (Millwall) i Kim Hellbergom (Middlesbrough). Dobitnik nagrade bit će proglašen 19. travnja.

Sjajna sezona Hulla

Jakirović je u svojoj prvoj sezoni doveo Hull do petog mjesta nakon 41 kola, čime je klub uveo u zonu doigravanja za ulazak u Premier League. Posebno impresivno zvuči podatak da je Hull prošle sezone jedva izborio ostanak u ligi, i to zahvaljujući gol-razlici. Trenutačno im Ipswich Town, koji drži posljednje mjesto za izravan plasman, bježi četiri boda, ali uz dvije utakmice više.

U konkurenciji, Lampardov Coventry predvodi prvenstvo i blizu je promocije, Hellbergov Middlesbrough veći dio sezone bio je u vrhu, dok je Millwall pod Neilom također napravio značajan iskorak.

Kandidati za igrača sezone

Za najboljeg igrača Championshipa nominirani su Hayden Hackney, Carl Rushworth, Femi Azeez i Žan Vipotnik.

Slovenski napadač Vipotnik, koji je ranije bio povezivan s dolaskom u Dinamo, ove sezone briljira u Swansea City s 20 postignutih pogodaka, čime se nametnuo kao jedan od najopasnijih strijelaca lige.