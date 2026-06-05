Veliko priznanje za Hrvatsku: Vušković jedan od najskupljih tinejdžera na SP-u

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xJanxDexMeuleneirx by Guliver

Transfermarkt je sastavio ljestvicu deset najvrjednijih nogometaša mlađih od 20 godina koji će nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu, a među njima se nalazi i hrvatski branič Luka Vušković.

Mladi stoper, koji ima 19 godina, član je Tottenhama, a proteklu sezonu proveo je na posudbi u njemačkom Hamburger SV. Tamo je svojim igrama privukao veliku pažnju i potvrdio status jednog od najperspektivnijih mladih braniča u Europi.

Zahvaljujući dobrim nastupima, Vušković se nametnuo i u hrvatskoj reprezentaciji koju vodi Zlatko Dalić. U pripremnim utakmicama dobio je ozbiljnu minutažu i očekuje se da bi mogao imati važnu ulogu i na samom turniru, gdje je već skupio nekoliko nastupa i pogodak za seniorsku reprezentaciju.

Na vrhu ljestvice nalazi se Lamine Yamal iz Barcelone, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 200 milijuna eura, što ga čini daleko najskupljim tinejdžerom u svjetskom nogometu.

Iza njega je Yan Diomande iz Obale Bjelokosti, procijenjen na oko 90 milijuna eura, dok treće mjesto zauzima Barcelonin stoper Pau Cubarsí, čija vrijednost doseže oko 80 milijuna eura.