Veliko pojačanje za Leku: Bivši golman Bayerna i Intera stiže u Club Brugge

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Iskusni 37-godišnji švicarski vratar Yann Sommer iduće sezone će čuvati mrežu belgijskog nogometnog prvaka Club Bruggea, sastava kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko.

Transfer Sommera iz Intera u Club Brugge još nije službeno potvrđen, ali brojni mediji navode da su sve strane dogovorile posao čime će belgijski sastav dobiti golmana koji je posljednjih godina skupio točno sto nastupa u Serie A kao vratar milanskog Intera.

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Karijeru je Sommer počeo u Baselu, a potom je preko Vaduza i Grasshoppersa stigao u Borussiju iz Moenchengladbacha čiji je član bio od 2014. do 2023. godine. Potom je kratko boravio u Bayernu te je od 2023. do ovog ljeta čuvao mrežu talijanskog prvaka Intera.

Već tijekom prošle sezone je postalo poznato da Inter i Sommer neće produljiti međusobnu vjernost, a Sommer je sada odlučio da će Club Brugge biti njegova nova destinacija.

Sommer je tijekom karijere skupio i 94 nastupa za švicarsku reprezentaciju od koje se oprostio prije dvije godine.

Club Brugge će i iduće sezone nastupati u elitnoj Ligi prvaka.