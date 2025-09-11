Veliko pojačanje Hajduka bit će spremno za dvoboj u Varaždinu

U dvoboju protiv Varaždina, Gonzalo Garcia će moći računati na Antu Rebića, koji se vraća nakon rupture mišića zbog koje je propustio oglede s Osijekom i Rijekom. Ipak, očekuje se da neće krenuti od prve minute.

Hajduk u subotu ide na teško gostovanje, evo kakav omjer Garcia ima protiv Varaždina Šafarić: Hajduk više nije samo Livaja, puno je goropadniji s Garcijom

Istovremeno, Zvonimir Šarlija neće biti u konkurenciji, no mogao bi se oporaviti do derbija s Dinamom 20. rujna.

Nakon pet kola Dinamo i Hajduk vode na ljestvici s po 13 bodova, dok Rijeka, aktualni prvak, zaostaje osam.