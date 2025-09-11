Veliko pojačanje Hajduka bit će spremno za dvoboj u Varaždinu

U 6. kolu SuperSport HNL-a Hajduk u subotu od 17 sati gostuje kod Varaždina.
U dvoboju protiv Varaždina, Gonzalo Garcia će moći računati na Antu Rebića, koji se vraća nakon rupture mišića zbog koje je propustio oglede s Osijekom i Rijekom. Ipak, očekuje se da neće krenuti od prve minute.
Istovremeno, Zvonimir Šarlija neće biti u konkurenciji, no mogao bi se oporaviti do derbija s Dinamom 20. rujna.
Nakon pet kola Dinamo i Hajduk vode na ljestvici s po 13 bodova, dok Rijeka, aktualni prvak, zaostaje osam.
