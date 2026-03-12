Veliki udarac za Rijeku pred uzvrat u Francuskoj: Ostali su bez ključnog igrača

Podijeli :

Nogometaši HNK Rijeka poraženi su 1:2 od RC Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala UEFA Europa Conference League. Aktualni hrvatski prvak pružio je vrlo dobar otpor najboljoj momčadi iz ligaške faze natjecanja, ali je na kraju ostao bez pozitivnog rezultata.

Francuska momčad povela je već u 2. minuti golom Joaquín Panichelli, dok je u 72. minuti prednost povećao Martial Godo. Rijeka je smanjila zaostatak u 76. minuti kada je pogodio Ante Majstorović.

Uoči uzvratne utakmice za tjedan dana Rijeka će imati problema u obrani jer Majstorović neće moći nastupiti. Iskusni stoper je u 52. minuti dobio žuti karton zbog prekršaja nad Panichellijem, a kako mu je to bio treći u natjecanju, automatski je suspendiran za sljedeći susret.

Majstorović, koji ima 32 godine, ove je sezone nastupio u 35 utakmica u svim natjecanjima te je jedan od važnijih igrača riječke momčadi.

Majstorović je nakon utakmice dao izjavu: “Znali smo da su kvalitetni, poljuljao nas je rani gol koji nismo očekivali. Pokazali smo da se možemo nositi s njima, šteta poraza, ali eto. Sretan sam zbog gola, ali mi nije drago da smo izgubili. Trener je htio da idemo u visoki presing, što je riskantno, ali smo bili svjesni toga“, rekao je i zaključio:

“Imamo se čemu nadati u uzvratu jer smo bili jako dobri. Kvalitetni su i zato su tu gdje jesu. Pokušat ćemo popraviti realizaciju da bismo prošli dalje. Jako sam sretan zbog prvog gola za Rijeku. Hvala navijačima na podršci, pozivam ih da u što većem broju dođu u Francusku.”