Veliki udarac za Hajduk, evo koliko će Šarlija pauzirati zbog ozljede

Hajduk je jučer u derbiju 4. kola SuperSport HNL-a slavio 0:2 na Opus Areni protiv Osijeka, a pobjedu su donijeli Marko Livaja i Michele Šego.
Splićani su tako ostali stopostotni, rame uz rame s Dinamom, ali s problemom u obrani – Zvonimir Šarlija ozlijedio je mišić zadnje lože i čeka ga pauza od najmanje tri do četiri tjedna, prenosi Dalmatinski portal. To znači da će sigurno propustiti dvoboje protiv Rijeke i Varaždina, a vrlo vjerojatno i derbi s Dinamom oko 20. rujna.
Garcia je već ostao bez stoperskog tandema nakon odlazaka Filipa Uremovića i Dominika Prpića, pa je priliku dobio 18-godišnji Branimir Mlačić, dok je kao pojačanje stigao kosovski branič Ron Raci. Uskoro bi se momčadi trebao priključiti i Španjolac Edgar Gonzalez, no njemu će trebati vrijeme za adaptaciju.
Šarlija, koji se ljetos vratio s posudbe u Pafosu, ove je sezone bio nezamjenjiv i već upisao osam nastupa, a ukupno je u dresu Hajduka sakupio 55 utakmica i tri gola.
Njegov ugovor traje do 2027., a tržišna vrijednost procjenjuje mu se na 1.5 milijuna eura.
