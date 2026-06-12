Veliki udarac za Ganu: Zvijezdi zabranjen ulazak u Kanadu, propušta otvaranje SP-a!

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Nogometna reprezentacija Gane mogla bi biti ozbiljno oslabljena već na otvaranju Svjetskog prvenstva.

Kako prenosi The Athletic, veznjaku Thomasu Parteyju odbijen je ulazak u Kanadu zbog pravnih problema, zbog čega neće biti na raspolaganju za prvi susret protiv Paname u Torontu.

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Prema informacijama koje navodi ugledni medij, Partey ne može otputovati u Kanadu pa neće nastupiti u dvoboju koji je na rasporedu 17. lipnja na stadionu BMO Field. Izvori upoznati sa situacijom tvrde da je razlog zabrana ulaska povezana s kaznenim postupkom koji se protiv njega vodi.

Na službenim stranicama kanadske vlade stoji da osobama koje su počinile ili su osuđene za kazneno djelo može biti zabranjen ulazak u zemlju. Iako je protiv Parteyja podignuta optužnica, postupak još nije okončan i nije osuđen, a ganski reprezentativac odbacuje sve optužbe.

Gana se na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Nakon dvoboja protiv Paname slijede ogledi s Englezima, dok će protiv Vatrenih igrati 27. lipnja od 23 sata u Philadelphiji.

Ostaje za vidjeti hoće li se situacija s Parteyjem promijeniti do kraja turnira, no prema pisanju The Athletica, za početak natjecanja izbornik Gane na njega neće moći računati.