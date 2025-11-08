Veliki transfer na pomolu: Jedan od najboljih napadača svijeta dolazi Modriću u Milan?!

Milan je, prema navodima španjolskih medija, ozbiljno zainteresiran za Roberta Lewandowskog i razmatra njegov dolazak već u siječnju.
Ugovor poljskog napadača s Barcelonom istječe na ljeto, što otvara mogućnost ranijih pregovora i potencijalnog transfera koji bi mogao zadovoljiti sve strane.
U Milanu smatraju da bi dovođenje Lewandowskog bilo logičan nastavak klupske politike dovođenja iskusnih lidera, poput Luke Modrića, koji se nakon dolaska brzo prometnuo u ključnog igrača u momčadi Massimiliana Allegrija.
Lewandowski je prošle sezone postigao 42 gola u 52 utakmice, a u karijeri ih je zabio više od 700, nastupajući za Borussiju Dortmund, Bayern, Barcelonu i poljsku reprezentaciju. Njegov eventualni odlazak iz Barcelone već u zimskom prijelaznom roku prisilio bi katalonski klub da potraži zamjenu u razdoblju koje se inače koristi za kraće, privremene posudbe.
S druge strane, transfer bi Barceloni donio značajno rasterećenje proračuna za plaće, pa će klub uskoro morati odlučiti o budućnosti svog 37-godišnjeg napadača.
