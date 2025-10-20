Veliki Hajdukov talent promijenio agenta, odsad ga zastupa Andy Bara

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajdukov branič Šimun Hrgović (21) promijenio je agenta i postao novi član agencije Niagara Sports Company, koju vodi hrvatski menadžer Andy Bara.

Agencija zastupa i poznata imena poput Danija Olma, Lovre Majera i Alvara Morate. Dosad ga je zastupao Miroslav Bičanić.

Bara otkrio koliko se novaca Livaković odrekao samo da brani za Hrvatsku Garcia nasmijao novinare psovkama i priznao: ‘Bole me uvrede navijača Istre’

Hrgović vrijedi 2.5 milijuna eura i ima ugovor s Hajdukom do 2028. Za prvu momčad odigrao je 50 utakmica uz osam asistencija, a ove sezone upisao je 11 nastupa i dvije asistencije.

U klub je stigao iz Cibalije prije šest godina.