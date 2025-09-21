Veliki francuski derbi je odgođen za jedan dan, evo i zašto

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Nesvakidašnja situacija na jugu Francuske.

Derbi petog kola francuskog nogometnog prvenstva između Olympique Marseillea i Paris St. Germaina zbog vremenskih nepogoda prebačen je s nedjelje na ponedjeljak, objavio je OM.

Utakmica je odgođena nakon što je proglašeno narančasto upozorenje na oluju i poplave.

“Količina oborina mogla bi doseći 70 do 90 mm u nekim područjima, a lokalno i 120 mm u nekoliko sati”, rekao je prefekt regije Provence-Alpes-Cote d’Azur, gdje se nalazi Marseille.

Posebno je loša prognoza u cijeloj regiji u večernjim satima kada se utakmica trebala igrati.

Utakmica će se održati u ponedjeljak u 20:00 sati.

PSG je u prva četiri kola upisao četiri pobjede, dok je OM upisao po dvije pobjede i poraza.