Velike promjene u Interu: Odlaze vratar i obrambeni stup momčadi

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U Milano je sada 37-godišnji Sommer stigao u srpnju 2023. nakon posudbe u minhenski Bayern, a onda je "ostavio je neizbrisiv trag u Interovoj povijesti", navode aktualni talijanski prvaci u svojoj izjavi.

Tijekom svog boravka u Italiji, bivši švicarski reprezentativac – koji je prethodno igrao za FC Basel (2007./2014.) i Mönchengladbach (2014./2023.) – odigrao je 139 utakmica, uključujući finale Lige prvaka 2025.; sačuvao je mrežu netaknutom 66 puta i osvojio dva naslova talijanskog prvaka, talijanski kup i talijanski Superkup.

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Na golu će ga zamijeniti 28-godišnji Španjolac Josep Martinez. Bivši vratar RB Leipziga (2020./2022.) i Genoe (2022./2024.) bio je zamjena posljednje dvije sezone, a prošle je sezone odigrao samo jedanaest utakmica.

Acerbi (38) je nosio dres Nerazzurra od 2022., a prije toga je igrao za klubove poput AC Milana (2012./2013.), Sassuola (2013./ 2018.) i Lazija (2018./2022.). S Interom je osvojio šest trofeja tijekom četiri sezone, odigravši 148 utakmica u svim natjecanjima i postigavši ​​pet golova.