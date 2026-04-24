Velikan iz Serie A krenuo po Domingueza!? Dinamo bi mogao dobiti 10 milijuna eura

Dinamo bi mogao dobro zaraditi na ovom transferu.

Sergi Domínguez (21) jedan je od igrača koji su u ovom trenutku najviše na radaru europskih klubova kada je riječ o Dinamu, a sve je izglednije da ga zagrebački klub neće uspjeti zadržati u nadolazećem prijelaznom roku. Njegove dobre predstave nisu prošle nezapaženo, pa interes dolazi iz više jakih liga, a talijanski mediji tvrde da je Lazio spreman krenuti po njega s ponudom od najmanje 10 milijuna eura, piše La Repubblica.

U Italiji se posebno naglašava da rimski klub već neko vrijeme ozbiljno prati razvoj mladog stopera. Dodatni razlog interesa leži u njegovoj nogometnoj podlozi, budući da je prošao Barceloninu akademiju, a u Dinamu se vrlo brzo prilagodio i izborio važnu ulogu u momčadi. U Laziju ga, prema istim izvorima, vide kao potencijalno dugoročno rješenje i jednog od temelja budućeg sastava.

Podsjetimo, Domínguez je prošlog ljeta stigao u Dinamo iz Barcelone za 1,2 milijuna eura, uz klauzulu o postotku buduće prodaje, što bi se sada moglo pokazati kao vrlo isplativ posao za zagrebački klub.

Talijanski izvještaji navode da Dinamo ne razmatra prodaju ispod 10 milijuna eura, a Lazio je, prema tim informacijama, spreman taj zahtjev odmah ispuniti ili čak ići iznad spomenute cifre, jer ga smatraju važnim ulaganjem za budućnost.

Skautska služba rimskog kluba nedavno ga je promatrala uživo na utakmici protiv Rijeke, a iz Italije dolaze najave da bi Lazio mogao vrlo konkretno djelovati već tijekom ljeta. Iako je Dinamo u zimskom prijelaznom roku odbio nekoliko ponuda, sve je jasnije da će ga ovog ljeta teško zadržati.