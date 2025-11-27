Velika pobjeda Zrinjskog Igora Štimca, slavili spektakularnim preokretom

Podijeli :

Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Images

HŠK Zrinjski slavio je 2:1 protiv švedskog Häckena u 4. kolu Konferencijske lige. Momčad Igora Štimca gubila je od 40. minute, kada je nakon prekida i udarca glavom zabio danski veznjak Silas Andersen, pa je 0:1 ostalo na semaforu do odlaska na odmor.

Prvak BiH do velike se pobjede probio preokretom u završnici. U 78. minuti Nemanja Bilbija primio je loptu u šesnaestercu gostiju, njegov pokušaj odbio se do Marija Ćuže, čiji prvi udarac brani Etrit Berisha, ali hrvatski ofenzivac reagira na odbijanac i poravnava na 1:1.

Samo četiri minute kasnije, u 82. minuti, Bilbija izvanredno pogađa s otprilike 20 metara – njegov udarac od stative završava u mreži za potpuni preokret i trijumf Zrinjskog.

Mostarski klub tako dolazi do druge europske pobjede ove sezone. Nakon četiri kola ima šest bodova i trenutačno je na 15. mjestu ukupne ljestvice Konferencijske lige, dok je Häcken s dva osvojena boda tek 31. Zrinjski u idućem kolu gostuje kod poljskog Rakowa 11. prosinca od 21 sat.