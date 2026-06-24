Velika pobjeda, još veći izazov: BiH čeka pakleni protivnik

BiH je povela u 29. minuti, a ubrzo nakon toga Al-Brake je postigao autogol za 2:0. Katar se vratio golom Alhaydosa do poluvremena, no Mahmić je u 80. minuti potvrdio pobjedu “Zmajeva”. BiH je tako skupinu završila s četiri boda, što joj gotovo sigurno donosi plasman u nokaut fazu kao jednoj od najboljih trećeplasiranih ekipa.

Kao trećeplasirani iz skupine B, BiH može na pobjednika skupine D (SAD) ili skupine E (Njemačka). Ipak, vrlo je izvjesno da će igrati protiv SAD-a. Naime, na turniru s 48 reprezentacija i 32 koja idu dalje, raspored trećeplasiranih ovisi o kombinacijama skupina. Postoji 330 mogućih scenarija, a u čak 329 BiH završava protiv SAD-a. Taj susret bi se igrao 1. srpnja u Santa Clari. Jedina alternativna opcija je Njemačka, uz utakmicu 29. lipnja u Foxboroughu.