Velika karijera se nastavlja: Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom

Nogomet 21. srp 202619:25 0 komentara
xTizianoxBallabio IPAxSportx 85057667 via Guliver

Luka Modrić nastavit će karijeru u Milanu.

Poznati insajder Fabrizio Romano objavio je kako je hrvatski kapetan dogovorio novi jednogodišnji ugovor s talijanskim velikanom.

Modrić je odluku donio nakon razgovora s novim trenerom Milana Rubenom Amorimom, koji ga je uvjerio da još uvijek ima važnu ulogu u momčadi. Prema Romanovim informacijama, nastavak suradnje cijelo vrijeme bio je glavna opcija, a sada je dogovor i službeno postignut.

Hrvatski kapetan tako će i u 40. godini nastaviti igrati na najvišoj razini. Modrić je prošle sezone stigao na San Siro nakon isteka ugovora s Real Madridom, a nakon završetka sezone postojala je mogućnost završetka karijere, no odlučio je prihvatiti ponudu Rossonera.

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Objavu dijeli Fabrizio Romano (@fabriziorom)

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