Velika gesta: Rijeka mijenja ime stadiona, evo kako će se odsad zvati Rujevica

Prije nekoliko tjedana hrvatski nogomet rastužila je vijest o smrti Deana Šćulca, dugogodišnjeg dopredsjednika HNK Rijeka i direktora tvrtke Stadion Kantrida, koji je preminuo u 56. godini nakon duge borbe s teškom bolešću.

“Od prvog dana kada je 2012. godine s predsjednikom Damirom Miškovićem došao na Kantridu bio je tih, samozatajan, uvijek izvan prvog plana, a zapravo je bio ona najčvršća osovina zbog koje je cijeli mehanizam stvaranja jake Rijeke savršeno funkcionirao.

Nije se isticao poput igrača i trenera, ali je neupitno bio jedan od ključnih ljudi u priči o Rijeci koja je osvojila dva naslova prvaka, pet Kupova i odigrala više od 80 europskih utakmica. Njegov rad, predanost i vizija bili su temelj svih pobjeda i trofeja jer je bio čovjek koji je znao kako vizije pretvoriti u stvarnost.

Dean je bio i mnogo više od sportskog djelatnika. Bio je snaga i oslonac našeg kluba, simbol predanosti, discipline i odgovornosti. Uvijek prvi na radnom mjestu, uvijek spreman pomoći, saslušati i stati uz svakoga kome je podrška bila potrebna. Nije poznavao riječ ‘odustajanje’, a u najtežim trenucima pronalazio je snagu za osmijeh i toplu riječ ljudima oko sebe”, napisala je Rijeka na svojim službenim stranicama prilikom oproštaja od Šćulca.