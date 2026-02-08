Velika Dinamova želja doživjela tešku ozljedu!

Podijeli :

Dani Rodriguez, igrač Barcelone kojeg prati zagrebački Dinamo, iznesen je s terena na nosilima nakon što je u 48. minuti utakmice Barbastra i B momčadi Barcelone u četvrtom razredu španjolskog nogometa doživio tešku ozljedu.

Desnokrilni 20-godišnjak pokušavao je probiti obranu suparnika, napravio nekoliko finti i bicikl, no pri tome mu je noga zapela, zbog čega je odmah osjetio jake bolove i morao biti zamijenjen.

Rodriguez se inače suočava s problemima s ozljedama. Tako je u pretprošloj sezoni propustio 13 utakmica zbog ozljede mišića, a zbog problema sa zadnjom ložom gotovo cijelu prošlu sezonu.

Dinamo je, navodno, već poslao ponudu od oko 1,5 milijuna eura za dolazak Rodrigueza na Maksimir već ovog ljeta. Barcelona se zbog financijskih problema i kršenja financijskog fair playa nalazi u situaciji da bi mogla pustiti nekoliko igrača.

Rodriguez je primarno desno krilo, ali ljevak, što odgovara Dinamovim potrebama. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na milijun eura.